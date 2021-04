Thiès : Un cambriolage en plein jour orchestré par un ado de 17 ans

Les faits se sont passés samedi dernier vers les coups de midi à Thiès plus précisément au quartier Nguente. Il s’agit d’un cambriolage perpétré contre un magasin contenant du matériel médical et électronique. Les malfrats ont tout emporté avec eux.





A en croire le journal Enquête, le vol a été orchestré par un adolescent de 17 ans répondant au nom de A. Ndoye et 7 autres personnes citées dans cette affaire. Ils sont âgés entre 17 et 45 ans, résidant entre Thiès et Mbour.





En effet, le matériel qui a été volé est composé entre autres de caméras, de projectiles, d’ordinateurs portables, de manettes, de cinq batteries solaires.