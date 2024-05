Thiès : Un centre de formation en menuiserie ébéniste en proie à un violent incendie

Un incendie d'une rare violence a réduit en cendres une bonne partie d'un centre de formation en menuiserie ébéniste, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mai 2024, au quartier Keur Issa, sur la route de Fandène, près du site dit Kamb-Yi, dans la commune de Thiès-Nord. Les pertes sont estimées à des centaines de millions de francs CFA.







Le feu a consumé une importante partie de la production de l'entreprise, à savoir 8 000 tables-bancs produits en premier lieu sur marché en sous-traitance arrêté sur une production de 13 000 pièces ainsi que toutes les machines destinées à la production du mobilier scolaire au profit de l'État.