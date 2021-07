Thiès : Un élève du lycée de Sangué violente son professeur et l'envoie aux urgences

Les cas de violences à l'école se multiplient ces derniers jours. A Thiès, un élève du lycée de Sanghé a agressé et envoyé son professeur à l'hôpital.







En effet, au cours de l’année scolaire, le téléphone portable de l'élève El Hadji Maodo Malick Ndione de la 5ème B du lycée de Sanghé (IA Thiès ), a été confisqué par son professeur d'anglais qui l'a surpris en train d’écouter de la musique en classe pendant le cours.





En fin d’année, tous les portables confisqués seront rendus, et pour cela, le censeur a demandé à ce qu'il soit accompagné par son parent. Aujourd'hui 16 juillet 2021, l'élève s'est présenté avec son grand frère du nom de Daouda Ndione. Quand le Censeur a commencé à lui expliquer les raisons pour lesquelles le portable a été confisqué, Daouda Ndione lui a rétorqué qu'il était pressé, qu'il n'a pas ce temps et qu' on devait rendre le téléphone parce que c'est la fin de l'année scolaire. Il s'en est suivi une vive altercation selon ses informations de Seneweb.





C'est par la suite que monsieur Amady Diawara est arrivé pour calmer les ardeurs. Mais Daouda Ndione, en apprenant que le Censeur Diome a décidé d'appeler le père de l'élève pour lui remettre le téléphone lundi, s'est mis à injurier. Monsieur Diawara lui a fait comprendre qu'il est indiscipliné. C'est à ce moment que Daouda Ndione s'est retourné pour porter un coup de poing à Monsieur Diawara et une bagarre a éclaté entre eux deux. C'est ainsi que l'élève El Hadj Maodo Malick Ndione a ramassé une pierre et l'a assénée à Monsieur Diawara à la tête.

L'enseignant se trouve présentement aux urgence de l’hôpital Ahmadou sakhir Ndieguene de Thiès.