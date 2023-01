Thiès : Un jeune d’environ 30 ans retrouvé mort, pendu à un arbre à Petit Thialy

Un jeune d’environ 30 ans retrouvé mort, pendu à un arbre à Petit Thialy

Le quartier Petit-Thialy, dans la commune Thiès-Nord, s'est réveillé affligé, consterné, ce mercredi 25 janvier 2023, avec la mort, par pendaison, d'un jeune homme d'une trentaine d'années environ. Se serait-il suicidé ? En tout état de cause le corps sans vie de la victime a été retrouvé pendu par le cou à un arbre, vers les coups de 9 heures du matin, à l’intérieur d’une sorte de champ touffu d’herbes, jouxtant le terrain de football «Djibo», derrière le collège Saint-Gabriel. Il aurait escaladé le mur de clôture de l’enclos où s’est produit le drame et se serait donné la mort.





La victime, inconnue dans le coin où il n'habite d’ailleurs pas, selon les riverains, habillé d’un pantalon jean et d’une sorte de jacket en treuil camouflé, ne détenait par devers lui aucune pièce justificative pour une quelconque identification sur son état civil, non plus un téléphone portable pouvant indiquer une reconnaissance sur sa personne.