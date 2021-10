Thiès: Une quinzaine d'homosexuels dont un célèbre animateur chassés du quartier Mbambara

Un fait inédit tient en haleine la ville de Thiès ! Une quinzaine d’homosexuels dont un célèbre animateur, P.F, ont été expulsés du quartier Mbambara suite à une pression populaire selon des informations exclusives de Seneweb.





"Les homosexuels organisent un défilé de mode en plein mois de ramadan à Thiès"





En effet, l'un d'eux avait pris en location une partie d'un immeuble dans lequel les homosexuels déroulaient des activités contraires aux bonnes mœurs. D'après une source autorisée de Seneweb, un défilé de mode y a été déroulé en plein ramadan plus précisément lors de la nuit de la destinée (Laylatoul Khadr), par eux-mêmes.





Mais face à cette situation, les populations de ce quartier de la cité du rail avaient mis en place un comité de vigilance pour mettre fin aux agissements de ces locataires. Ainsi, en présence du Khalife de la famille de Thierno Habibou Mountaga Daha Tall, du représentant de la famille Niasséne à Thiès, l’imam Cheikh Tidiane Ndao, l’imam ratib de la mosquée Moussanté, Babacar Ndiour, entre autres, les populations avaient directement interpellées les autorités étatiques. Puis ils avaient même menacé de les expulser de gré ou de force. A en croire leur porte-parole, les actes posés par les homosexuels peuvent influencer les jeunes du quartier Mbambara Aly Lô.





Quelques mois plus tard, au terme d'une rencontre déroulée au domicile du porte-parole de la famille de Thierno Habibou Mountaga Daha Tall, les membres de ce comité de vigilance ont saisi les autorités administratives et le commissariat du Premier Arrondissement à travers une correspondance pour tirer encore la sonnette d'alarme.





"Le préfet de Thiès active la police du Premier Arrondissement"





Face aux risques de troubles à l’ordre public au quartier Mbambara Aly Lô, le préfet de Thiès est entré en action en ordonnant une enquête administrative. Ainsi, les éléments du commissariat du Premier Arrondissement ont exécuté l'ordre du chef exécutif départemental.





"03 homosexuels dont un célèbre animateur entendus à la police"





Dans le cadre l'enquête, 3 homosexuels parmi les mis en cause ont été convoqués à la police. En effet, il s'agit de P. Fall célèbre animateur d'une émission de mode et d'investissement, qui avait pris en location le rez-de-chaussée d'un immeuble sis au niveau de ce quartier, D. Diouf gérant d'un salon de coiffure et un certain L. qui tressait des dames au niveau desdits lieux.





Après l'audition du trio, les homosexuels ont plié en catimini leurs bagages pour déménager vers une destination inconnue d'après nos sources. Les populations ont ainsi lancé un ouf de soulagement suite à l'annonce de cette nouvelle.