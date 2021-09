[Focus] Thieyene Djoloff, là où Cheikh Ahmadou Bamba placé en résidence surveillée à de 1907 à 1912

Le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), après son exil au Gabon et en Mauritanie, a aussi vécu l’isolement pendant quatre ans et six mois à Thiéyène, dans le Djollof

Seneweb vous amène aujourd'hui à la découverte de Thieyene Djoloff, un des sites historiques du mouridisme où le Cheikh fut envoyé pendant cinq ans.





En effet, dans le but de restreindre son influence et de l’isoler de ses fidèles, le colonisateur français avait envoyé Cheikh Ahmadou Bamba en résidence surveillée à Thieyène Djoloff, une forêt située dans la commune de Boulal dans le département de Linguère, une savane inhabitée, touffue d’arbres et pleine d’animaux sauvages. Le colonisateur français avait limité à six le nombre de visiteurs que le Cheikh devait recevoir par jour. Tous les fidèles qui désiraient se rendre à Thieyène devraient s’acquitter de leurs paiement d’impôts et avoir une autorisation administrative délivrée par l’administrateur du cercle de Louga. Ce vœu du colonisateur français va se solder par un échec car chaque jour, des dizaines de pèlerins se rendaient à Thieyene à pied pour voir le marabout. D'ailleurs le Cheikh qui s’etait installé à Thieyène y resta de 1907 à 1912.





Serigne Touba a assisté à l’enterrement de Sokhna Faty Issa Diop, la mère de Mame Thierno Birahim





S okhna Faty Issa Diop était la mère de Mame Thierno Birahim Mbacké frère cadet de Serigne Touba. Elle avait foi absolue en Serigne Touba comme en témoigne son attitude lorsque les autorités coloniales, pour déstabiliser la communauté mouride, envoyèrent une correspondance à Mame Thierno pour lui annoncer le décès du Cheikh alors en exil. Pour dissiper cette rumeur qui commençait à se propager, Mame Faty Issa disait à qui voulait l’entendre que cette information ne pouvait être que fausse, car Serigne Touba lui avait promis de l’introduire dans la tombe, alors qu’elle était en vie et que le Cheikh ne faillit jamais à sa parole. En effet, un jour alors qu’il était atteint d’une maladie (pour laquelle il composa « matlabu chifaa’i »), le Cheikh demanda à Sokhna Faty de lui préparer du « laakh » (bouillie de mil) et celle-ci s’exécuta, non seulement en tant que mère mais aussi et surtout en tant que disciple de première heure. Ainsi, pour la remercier de ce geste, du reste anodin pour Mame Faty, le Cheikh lui demanda quelle faveur pourrait-il bien lui faire. Mame Faty Issa lui fit alors part de sa crainte des affres de la tombe, et Serigne Touba de la rassurer en lui promettant de l’y introduire.

Mame Faty Diop rendit l’âme à Thieyène Diolof et y fut inhumée par Serigne Touba qui l’a lui-même introduit dans la tombe. On raconte que pendant l’enterrement, Cheikhoul Khadim avait un instant demandé aux gens de s’écarter un peu pour le laisser seul avec Sokhna Faty pour plusieurs minutes avant d’ordonner qu’on l’ensevelisse.





Serigne Touba quitta Thieyene Djoloff en 1912