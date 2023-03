Thione Seck, deux ans après : Une légende toujours actuelle

Le chanteur Thione Ballago Seck, considéré comme une légende de la musique sénégalaise, est décédé le dimanche 14 mars 2021, des suites d’une maladie. Aujourd’hui encore, les Sénégalais se souviennent de ce grand monsieur qui a participé à la floraison du style mbalax sénégalais.







Parolier, pédagogue et enseignant «Papa Thione», comme on l'appelait affectueusement, était une icône de la musique populaire depuis plus d’une quarantaine d’années, a succombé deux jours après avoir fêté son 66e anniversaire à l’hôpital Fann de Dakar.





Issu d’une famille de griots, Thione Ballago Seck a eu le goût de la musique sous l'influence de son mentor Abdoulaye Mboup qui l'a mis dans le cercle du Star Band de Dakar, aux côtés d’Ibra Kassé. Révélé au grand public grâce à l'émission «Télé Variétés» de feu Maguette Wade de la Rts, il a marqué de son empreinte le paysage musical, à l'image de Youssou Madjiguène Ndour, Ismaïla Lo, Omar Pène.





Son héritage musical est assuré aujourd'hui par son fils Wally Ballago Seck, actuel lead vocal du groupe Ram-Daan.





Sa musique marquée par les rythmes et percussions arabes a bercé plusieurs générations. Dans ses chansons, il mettait toujours en avant des thèmes comme la famille, la communauté, la spiritualité, la situation sociale, l’amour. D’ailleurs, c’est ce qui lui a valu le surnom de "Parolier".





Ancien membre de l’Orchestra Baobab, Thione Seck a fondé le Raam Daam dans les années 1980. Sa discographie comprend «Allô Petit», «Orientissime», «Mathiou» et encore «Diaga», un hommage à sa femme et par ailleurs son dernier album sorti en 2010.





«C’est Thione Seck qui m’a fait connaître au grand public»





Depuis sa disparition, il y a deux ans aujourd’hui, les hommages continuent de pleuvoir sur le parolier de la musique sénégalaise. En effet, Youssou Ndour, l’un de ses amis d’enfance, se souvient de la personne émérite qu’était le lead vocal du Raam Daam.





«La disparition de Thione est une grande perte pour le Sénégal, pour nous-mêmes, pour la musique africaine et pour tout ce qu’il a eu à faire, dire, écrire, incarner. Nous avions de très bonnes relations. Chaque fois qu’on était ensemble, il me disait combien il me portait dans son cœur. Il me disait qu’on peut ne pas être d’accord sur des choses et tout, mais je te porte dans mon cœur. Je vous révèle que c’est Thione Seck qui m’a fait connaître au grand public. C’était à Sorano qu’il m’a fait monter sur la scène pour la première fois».





Cependant, les dernières années du compositeur ont été ternies par une longue saga judiciaire dans une affaire de faux billets, qui lui a valu une détention provisoire de neuf mois, en 2015.