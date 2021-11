Tirs de sommation au Camp Pénal : Des détenus s’insurgent contre le nouveau chef de cour

De sources sûres, une bagarre s’est produite au camp Penal entre les détenus et les pénitenciers. Et pour cause, les détenus sont mécontents des "agissements" du nouveau chef de cour. D’après des témoignages recueillis, ce dernier « a choisi les heures de prières pour effectuer la fouille des chambres ». Après s’être plaints, les détenus ont décidé de réagir en refusant de quitter les chambres aujourd’hui.



Face à ce refus, l’administration pénitentiaire était obligée d’agir. Résultat, des grenades lacrymogènes ont atterri dans les chambres. Pire, des images montrent des balles à blancs tirées. Selon toujours nos sources, en ce moment même, « l’administration a coupé l’eau et l’électricité et les gardes sont en train de frapper les détenus ». Et certains pour échapper aux coups, utilisent des lames pour se couper.

De nombreux blessés ont été dénombrés. Nos tentatives de joindre l’administration n'ont pas abouti.