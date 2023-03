Titanic : se marier sous les eaux, sur le vrai bateau, c’est maintenant possible

Vous êtes fan du film Titanic ou vous avez tout simplement envie de marquer un grand coup pour votre demande en mariage, un bon plan mariage est concocté pour vous. En effet, dès cet été, il sera possible de faire sa demande de mariage sur la célèbre balustrade du Titanic au son de « My heart will go on », de Céline Dion.





Cette innovation a été ingénieusement préparée par l’agence ApoteoSurprise, spécialisée dans la conception de demandes de mariage extravagantes. Ainsi, pour déclarer votre flamme sur l'épave du célèbre Titanic, il vous faudra dépenser la bagatelle d’un million d’euros car l’agence « offre l’opportunité aux Jack du 21 siècle demander la main de leur bien-aimée en reproduisant la scène la plus emblématiques du film de James Cameron ».





Pour vivre cette expérience hors du commun, il faudra, avec sa moitié, trouver l’équipage d’expédition dans la ville balnéaire de St. John's, située dans la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. Le surlendemain, l’équipage conduira le couple sur les lieux de naufrage du RMS Titanic.





Le jour J, après avoir parcouru 400 miles nautiques dans l’Océan Atlantique Nord, accompagnés d’un chef d’expédition et de deux scientifiques, les tourtereaux pourront prendre place à bord d’un submersible de haute-technologie conçu pour l’exploration des grandes profondeurs. Puis la plongée débutera...





Après deux heures de descente, le couple atteindra le fond marin à 3800 mètres et commencera à apercevoir, parmi les créatures bioluminescentes, des débris corrodés et quelques objets personnels ayant appartenu aux passagers du navire. Puis viendra l'instant tant attendu : l’épave du RSM Titanic, dormant depuis plus d’un siècle dans l'obscurité, surgira.