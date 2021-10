Tivaouane: Deux talibés meurent noyés dans un bassin de rétention

Noyade de deux Talibés à Tivaouane

Drame sur la corniche de Tivaouane. Deux personnes originaires de Pout et répondant respectivement aux noms de Cheikh Diop et Souleymane Ciss, sont morts noyés dans le bassin de rétention sis à la corniche, non loin du daara où ils s’adonnaient à l’apprentissage du saint coran.



Selon le Serigne daara (maitre coranique), c'est au crépuscule du vendredi dernier, alors qu'ils n’étaient pas encore de retour que l’inquiétude avait commencé à s’installer dans le daara.