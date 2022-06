Tivaouane : Macky Sall lance la construction d’un hôpital “aux normes internationales”

Le Président sénégalais Macky Sall a lancé samedi les travaux de construction d'un hôpital public dans la cité de Tivaouane.





Ce nouvel établissement de niveau 3, "va coûter 46 milliards de FCFA" financés par l'Etat, a déclaré le Président Sall.





Ce sera "un hôpital aux normes internationales", a-t-il ajouté, en posant la première pierre de l'infrastructure, sur un nouveau site à Tivaouane.





Les travaux doivent durer 18 mois avec la finalité de doter l'établissement d'équipements de "dernière génération", et plus de vingt "spécialités médicales et chirurgicales" dont la pédiatrie, la gastro-entérologie et la néphrologie, selon un document du ministère de la Santé.





La construction d’un hôpital moderne dans la cité religieuse était devenue une nécessité surtout depuis l'incendie qui s'est produit le 25 mai au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, et qui avait causé la mort de 11 bébés..





L'incendie du 25 mai avait suscité une grande émotion et mis en lumière les carences du système de santé sénégalais. Le Président Sall avait reconnu son "obsolescence" et promis un nouvel hôpital, en rendant visite aux familles endeuillées.