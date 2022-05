Tivaouane Peul : la femme retrouvée morte et ligotée a été identifiée

Une dame a été retrouvée morte chez elle, à Tivaouane, le jour de la korité. Elle était âgée d’une soixantaine d’années et vivait seule. Elle a été retrouvée ligotée par un voisin passé lui présenter ses vœux à l’occasion de la fête.



Libération en sait un peu plus sur la victime. Le journal informe, dans son édition de ce lundi, qu’il s’agit de Marième War. Elle est originaire de Médina Gounass et faisait partie des victimes des inondations relogées à Tivaouane Peul.



Libération rapporte que Marième War a été étranglée. Les résultats de l’autopsie, attendus ce mercredi selon la même source, devraient confirmer cette thèse. Et l’enquête, confiée à la Section de recherches de la gendarmerie, devrait permettre de faire la lumière sur les circonstances de la mort de la victime.