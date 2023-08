Tivaouane-Peulh : Les habitants réclament 200 ha à l'État du Sénégal, après la déclassification du littoral de Malika

Après la déclassification du littoral de Malika, le Collectif des habitants de Tivaouane-Peulh réclame 200 ha à l'État du Sénégal.





D'après le collectif, le président de la République a signé le décret le 5 mai 2023 en confiant l'affaire au directeur de l'Urbanisme et à celui des Domaines. Mais ils affirment que ces derniers refusent toujours d'exécuter l'ordre du chef de l'État.





"Nous réclamons nos 200 ha. Le décret est signé depuis le 5 mai 2023. Le président de la République nous avait mis en rapport avec le directeur de l'Urbanisme et le directeur des Domaines. Nous sommes allés vers eux, mais ils refusent de nous attribuer les 200 ha. Nous interpellons le président de la République sur les propos du directeur de l'Urbanisme Abdoulaye Diouf qui nous a clairement dit qu'il ne compte pas exécuter les directives présidentielles, au simple motif que le chef de l'État est à son dernier mandat et va bientôt céder sa chaise. Mamadou Guèye, le directeur des Domaines, quant à lui, a refusé de nous recevoir pour nous donner les documents et s'adonne à attribuer des titres fonciers au nom de Malika. Mais nous n'allons pas les laisser faire, car c'est le président de la République qui nous a donné ces 200 ha et s’il faut mourir pour l'obtenir, nous sommes prêts», a souligné Abdoulaye Sow le porte-parole sur RFM.





Ces jeunes se disent déterminés à mener le combat pour obtenir gain de cause. Dans la foulée, ils invitent le chef de l'État à se prononcer sur cette affaire avant qu'il ne soit trop tard.