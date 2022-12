Tivaouane : Un corps sans vie en état de décomposition, découvert dans les ordures

Un cas de mort suspecte est enregistré à Tivaouane. En effet, le corps sans vie, en état de décomposition, d'un jeune homme, a été trouvé à Ndindi Bali par des enfants. Il a été tué et jeté dans un dépotoir d'ordures selon notre source.



Les sapeurs-pompiers et la police n’arrivaient pas à identifier la victime dont le corps commençait déjà à se décomposer.

Les populations dénoncent le défaut d’éclairage public et son corollaire, l'insécurité.