Tony Sylva, les vidéos compromettantes, les 50 000 francs CFA et la vengeance de la belle-sœur

Tony Sylva avait trainé à la barre sa belle-sœur nommée Alphonsine Batista Lopez. Cette dernière était jugée hier devant le tribunal des flagrants délits pour tentative d’extorsion de fonds. Elle a été placée sous mandat de dépôt vendredi dernier à la suite de la plainte de l’ancien gardien des Lions et actuel préparateur des gardiens de l’équipe nationale.



Se cachant derrière une identité inconnue, Alphonsine Batista Lopez, 19 ans, élève au lycée Maurice Delafosse, a contacté Tony Sylva à deux reprises via Whatsapp. «La première fois, je l’ai salué avant de lui dire qu’on se connaissait, mais il m’a bloquée, a raconté à la barre la mise en cause, reprise par Les Échos qui a relayé le procès. C’est après ça que j’ai acheté une autre puce avant de lui réclamer la somme de 50 000 francs CFA sous peine de divulguer des vidéos compromettantes de lui.»



La belle-sœur de Tony Sylva a juré au tribunal que son intention n’était pas de nuire au plaignant. «Je voulais voir sa réaction. Je n’ai ni ses photos ni ses vidéos», a-t-elle ajouté. Quel était alors le but de la manœuvre ? «C’est à cause de la façon dont il se comportait avec ma sœur que j’ai fait ça. Il ne la respecte pas», a justifié Alphonsine Batista Lopez.



Selon Les Échos, parmi les messages qu’elle a envoyés au gardien de but en retraite, l’accusée lui disait : «Tu as un enfant hors mariage. Il y a aussi un autre qui va naître». Mais Tony Sylva n’a pas cédé au chantage. Il a déposé plainte et l’enquête a permis d’identifier sa belle-sœur.



Alphonsine Batista Lopez a été reconnue coupable et condamnée à un mois de prison avec sursis. Elle a été sans doute sauvée d’une peine plus sévère par le désistement de Tony Sylva. C’est son avocat, Me Ousseynou Ngom, qui a fait part au tribunal de sa décision avant le verdict.