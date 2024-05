Top 2 des meme coins incontournables pour mai 2024

Découvrez le top 2 des meme coins à ne pas manquer pour le mois de mai 2024. Des idées originales et audacieuses sont au rendez-vous.





Top 2 des meme coins pour mai 2024





Les meme coins ont la cote depuis quelques années. Ce sont des projets cryptos non associés à de véritables utilités. Ils s’appuient plutôt sur un côté ludique, voire humoristique. Dans tous les cas, la créativité est au rendez-vous. Et, l’innovation n’est pas en reste. Au mois de mai 2024, quelques crypto memes se démarquent indubitablement du lot. Entre l’audace qui frise le choquant, l’hommage à un personnage animé, l’intelligence artificielle ou encore la mythologie, il y en a pour tout le monde. Découvrez le top 4 des meme coins du moment. Leurs spécificités, leurs atouts, leurs avenirs.





Sponge V2 : un meme coin qui entame sa phase 2





SPONGE V2 est une version « revisitée » de la crypto-monnaie SpongeBob Token. Cette V2 s’inscrit d’ailleurs dans la continuité de la V1. Pour rappel, SPONGE a connu une ascension fulgurante mai 2023. Sa capitalisation s’est vue propulsée à plus de 100 millions de dollars.





Un fonctionnement bien rodé





Ceux qui sont intéressés par SPONGE V2 doivent, dans un premier temps, acquérir des tokens SPONGE V1 via Ethereum ETH ou USDT. Ils effectuent ensuite un processus de staking. De cette manière, ils vont verrouiller ces tokens sur la plateforme SPONGE. Ils obtiennent alors des $SPONGEV2 en échange. Les investisseurs qui se lancent dans cette « mise en jeu » bénéficient de récompenses supplémentaires étalées sur une période de quatre ans.





Le projet Sponge V2 ambitionne de mettre en place des jeux Play-to-Earn. Au-delà du divertissement, mais permettront aussi d’obtenir des récompenses en jetons SPONGE. D’ailleurs, plus de 4 % de l’approvisionnement total sera dédié au développement de ces loisirs. De plus, 8 % de l'approvisionnement total seront destinés aux récompenses Play-to-Earn. Cela va inciter la communauté à jouer régulièrement aux jeux tout en développant l’écosystème.





La tokénomique de Sponge V2





La répartition de l’allocation des jetons Sponge V2 se détaille comme suit :





· 43,09 % de l'approvisionnement total, soit 64 635 000 000 jetons, seront alloués au staking ;

· Bridge $SPONGE : 26,93 %, soit 40 395 000 000 jetons, sont alloués au bridge des jetons $SPONGE ;

· Le marketing reçoit 7,50 % de l'approvisionnement total, soit 11 250 000 000 jetons ;

· Le développement de jeux Web3 se voit allouer 4,47 % de l'approvisionnement total, soit 6 705 000 000 jetons ;

· 8 %, soit 12 000 000 000 jetons, sont destinés aux récompenses des jeux Play-to-Earn ;

· 10 % de l'approvisionnement total, soit 15 000 000 000 jetons, sont réservés à la liquidité des échanges centralisés.





Toutes les informations utiles sont accessibles sur le site officiel ici.





Smog Token : l’année du Dragon dans le monde de la crypto





Smog Token émerge comme une nouvelle pépite dans le paysage des crypto-monnaies de 2024. Inspirée par le succès des meme coins comme Bonk, Myro et Dogwifhat, $SMOG présente une approche novatrice. Son lancement le 7 février 2024 a déjà suscité un engouement significatif. L’on décompte 1 million de dollars d'achats anticipés. Pour sa part, la capitalisation de marché initiale est de 2 millions de dollars.





Un airdrop qui veut faire sensation





Ce qui rend Smog Token particulièrement attrayant, c'est son airdrop. Ce dernier est considéré comme le plus important jamais proposé sur l’écosystème Solana. 35 % de ses tokens y sont dédiés.





Depuis un certain temps, l'intérêt pour Solana et les crypto memes n’a cessé d’augmenter. Smog Token arrive donc à point nommé. Cela en fait l'une des meilleures nouvelles crypto-monnaies de l'année 2024. Le projet offre un potentiel de croissance et d'innovation prometteur.





La tokénomique du projet SMOG





Voici comment se répartit l’allocation des jetons $SMOG :





· 50 % : efforts marketing pour une visibilité et une adoption étendues ;

· 35 % : récompenses de largage pour inciter à la participation de la communauté et démocratiser l'accès aux $SMOG ;

· 10 % : lancements sur les plateformes d'échanges centralisées (CEX) pour soutenir les échanges ;

· 5 % : fourniture de liquidité sur les plateformes d'échanges décentralisées (DEX) pour assurer la stabilité des prix et améliorer l'accessibilité.





Cliquez ici pour ne rien manquer du projet et pour comprendre son fonctionnement.





Conclusion : des crypto memes uniques en leur genre pour mai 2024