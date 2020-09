Touba : 2 responsables d’une antenne médicale arrêtés après le décès d'une...

Arrestation des responsables de Dynapharm à Touba

Pape Ndiogou Sall et Abdou Bathily, tous deux responsables de l’institution médicale Dynapharm à Touba, sont, depuis hier, dans les liens de la prévention. Leur arrestation fait suite à la mort d’une femme souffrant de violents maux de ventre, après avoir pris des médicaments prescrits par cette institution médicale.





Sur instruction du procureur Seydina Diallo, les investigations menées par les éléments du commissariat de Gouye-Mbinde ont permis de constater que Dynapharm exerçait sans autorisation à Touba. C'est ainsi que le matériel a été saisi et les responsables arrêtés et placés en garde à vue au commissariat de Gouye-Mbinde.





Certaines indiscrétions renseignent que le décès de l'infortunée dame serait causé par cette consommation de médicaments. Une autopsie a été faite, à la demande du procureur Diallo qui s'est saisi de l'affaire. Et en plus de l'exercice illégal de la médecine, Pape Ndiogou Sall et Abdou Bathily risquent des poursuites pour mise en danger de la vie d'autrui et même homicide involontaire.