Touba, Abdoulaye Diouf Sarr rassure : "Le magal va se dérouler dans les meilleures conditions"

Dans le cadre de la revue du dispositif sanitaire préparatoire du Magal, le ministre de la Santé et l'action sociale a fait un tour global à Touba pour s'enquérir de la situation. Accompagné d'une forte délégation, Abdoulaye Diouf Sarr a été reçu par Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre après son audience avec Serigne Mountakha Mbacké. L'hôte de la cité religieuse a annoncé une batterie de mesures pour rassurer Touba.Selon le ministre, le service d'hygiène qui a déployé ses agents à Touba, est en train de prendre toutes les dispositions de prévention mais aussi toutes les dispositions lui permettant d'intervenir à l'occasion du magal." Je me réjouis d'ailleurs de voir que dans la perspective, nous avons reçu l'information que le porte-parole du khalife a mis à notre disposition un terrain pour édifier un service national d'hygiène à Touba. Et le Samu National qui gère toute la question des urgences, va inaugurer son unité dans la cité religieuse lors du magal. Nous avons mis en place 02 millions de masques pour permettre aux pèlerins de disposer des outils nécessaires en vue de respecter les mesures barrières. Nous avons fait également le point de l'état d'avancement de l'hôpital de niveau 3 que le chef de l'État va inaugurer samedi prochain ", a déclaré le ministre devant le porte-parole de Serigne Mountakha.Abdoulaye Diouf Sarr de poursuivre: "Globalement, nous sommes satisfaits et nous pouvons effectivement dire que le magal va se dérouler dans les meilleures conditions parce que toutes les dispositions sur le plan sanitaire, sont en place"."Pour le Magal de cette année, 5 778 personnels de santé sont mobilisés dont 102 spécialistes et 657 non spécialistes. En ce qui concerne le dispositif de prise en charge des pèlerins, il compte 180 points de prestation dont 12 érigés en dehors de la région de Diourbel et qui prennent en compte les hôpitaux de Thiès, Fatick, Louga et les districts de Darou Mousty, Gossas et khombole" lit-on sur le communiqué transmis à Seneweb.