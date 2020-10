Touba : Cheikh Bakhoum présente les réalisations de l’ADIE au Khalife général des mourides

Une délégation de l’Agence De l’Informatique de l’Etat conduite par le Directeur général M. Cheikh Bakhoum s’est rendue ce dimanche à Touba pour rencontrer le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et lui présenter les réalisations de l’ADIE dans la ville sainte. La délégation s’est également rendue chez le porte-parole du Khalife Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Comme à l’accoutumée, l’ADIE accompagne l’organisation du grand Magal de Touba.Le Khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a fortement apprécié le travail effectué par l’ADIE dans la ville sainte. Il a par ailleurs félicité le Directeur général M. Cheikh Bakhoum tout en l’encourageant à poursuivre dans cette dynamique. Grâce au programme Smart Sénégal et en partenariat avec Free, des dispositifs de wifi public ou points Konectel sont mis en place au niveau de sept sites à Touba afin de permettre aux fidèles de rester connectés dans le respect des gestes barrières. Ainsi, les pèlerins peuvent accéder gratuitement à l’Internet haut débit à Darou Miname chez le Khalife, Keur Serigne Touba (Résidence Khadimou Rassoul), Dianatou, Héliport, Darou Marnane (Salle de conférence et résidence des hôtes), Keur Serigne Abdou Karim à Ndindy et Daraay Kamil (Bibliothèque Khadimou Rassoul).En outre, dans le cadre du projet Safe City, une des composantes du programme Smart Sénégal, des caméras de surveillance sont en cours d’installation à Touba afin de renforcer la sécurité de la localité.Le Directeur général de l’ADIE a aussi fait part à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké du démarrage des travaux de l’espace Sénégal Services de Mbacké. Ce projet prévu dans les 45 départements du Sénégal favorisera un meilleur accès au service public à travers la mise en place d’un guichet unique pour l’Administration. Ces espaces Sénégal Services vont davantage rapprocher davantage l’Administration des usagers.Après avoir effectué la ziara auprès du Khalife général des mourides et du porte-parole et le Directeur général Cheikh Bakhoum a visité les différentes installations de l’ADIE à Touba.