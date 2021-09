Touba : Comment Sonko a célébré le Magal

Après une visite avec la coalition Yewwi Askan Wi chez le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, jeudi dernier, le leader de Pastef est retourné dans la ville sainte pour la célébration du grand Magal de Touba. Selon un communiqué reçu, c’est sûr invitation de Serigne Cheikh Saliou, fils aîné et khalife de Serigne Saliou Mbacké.





«Arrivé discrètement dans la nuit du 17 Safar, Ousmane Sonko a rejoint les appartements privés du guide religieux situés dans la résidence de Serigne Saliou Mbacké. Reçu dans la pure tradition mouride entre "bërndé" et déclamation de "xasida", Ousmane Sonko a eu un entretien avec le vénéré guide, qui a rappelé qu'il le considère comme un fils et n'a pas manqué de lui magnifier sa considération et sa haute estime», a-t-on indiqué.





Avec le khalife Serigne Cheikh Saliou, ses collaborateurs ont fait savoir qu’Ousmane Sonko a participé au traditionnel récital du Saint Coran qui marque la célébration du grand Magal de Touba, dans la matinée du 18 Safar.