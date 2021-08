Touba : Deux agresseurs à bord d’une moto tentent de heurter une dame pour emporter sa sacoche

L'irréparable a été évité de justesse à Touba plus précisément au garage Darou où deux agresseurs à bord d’une moto Jakarta ont foncé vers 16 heures sur une dame pour la percuter. Mais elle a réussi à esquiver la moto.



Ainsi, le malfrat qui était derrière le conducteur de la moto en a profité pour arracher violemment la sacoche contenant un montant de 100.000 F cfa et le téléphone portable de la mère de famille, M. Diop. Et cette dernière s'est agrippée sur sa sacoche pour déjouer leur acte délictuel .



Toutefois, l'un des agresseurs a donné un coup de poing à la dame âgée de 40 ans qui a finalement lâché prise. Au cours de cette agression signée de S.M.A. Ndiaye âgé de 21 ans et B.M. Dieng âgé de 22 ans, la victime, M.Diop a crié toute sa force pour ameuter le voisinage.



Selon des informations de Seneweb, la moto Jakarta avec ses occupants s'est embourbée dans le sable. Et ils ont été interpellés brusquement par une patrouille du commissariat spécial de Touba appuyée par une foule.



Entendus respectivement par enquêteurs, les deux mis en cause sont passés aux aveux. D’après nos sources, ces derniers sont les co-auteurs de plusieurs cas de vols à l'arrachée perpétrés à Touba.



Déférés au tribunal de grande instance de Diourbel pour association de malfaiteurs, vol à l'arrachée à bord d’un moyen de transport, S.M.A. Ndiaye et B.M. Dieng se disant respectivement conducteurs de moto, ont été placés sous mandat de dépôt.