Touba: Deux agresseurs bastonnés par une foule, leur moto incendiée

La Brigade de Recherches ( BR) de Touba a déféré deux agresseurs au parquet de Diourbel, hier lundi. Le duo s'activait dans le vol avec violence dans dans la ville sainte.



Les malfaiteurs S.S et F.N, à bord d'une moto, ont réussi à arracher le téléphone portable d'un automobiliste. La victime était en communication lors de la commission des faits, au quartier Darou Khoudoss.



Les deux agresseurs armés ont intercepté puis saisi le téléphone portable de l'une des deux dames en état de grossesse qui se promenait dans la nuit du jeudi dernier. Suite aux cris de détresse des victimes, les habitants du quartier Darou Tanzyl ont mis la main sur S.S et F.N.



La foule a bastonné et blessé grièvement les deux malfaiteurs qui semaient la terreur. Leur moto a été complètement incendiée, selon des sources de Seneweb.



Mis à la disposition des gendarmes de la Brigade de Recherches de Touba, les mis en cause ont été évacués à l'hôpital. Les hommes du Major Goudiaby ont saisi un couteau par devers eux.



Au terme de l'enquête, S.S apprenti-chauffeur et F.N conducteur de moto Jakarta ont été déférés hier au parquet de Diourbel pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence, à bord d'un moyen de locomotion.