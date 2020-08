Touba et Mbacké : 294 personnes interpellées, 19 véhicules mis en fourrière, 132 motos immobilisées (police)

Les secteurs criminogènes de Touba et de Mbacké ont été ratissés largement par la police durant la semaine du 17 au 23 août dernier, dans le cadre des opérations ‘’Samm souniou Karangué 03’’.





Selon des informations parvenues à Seneweb, 294 personnes ont été interpellées au niveau des deux villes pour multiples infractions dont : 214 pour non-port obligatoire de masque, 29 pour vérification d'identité, 12 pour ivresse publique et manifeste, 11 pour détention et usage de produit cellulosique, 03 pour flagrant délit de vol, 02 pour vol, 01 pour violence et voie de fait, 01 pour agression, 01 pour agression avec arme blanche, 01 pour abus de confiance, 02 pour rixe sur la voie publique, 04 pour vagabondage et 01 pour coups et blessures volontaires.





Selon le même bilan hebdomadaire, les policiers ont mis en fourrière 19 véhicules, immobilisé 132 motos et saisi 553 pièces pour diverses infractions.