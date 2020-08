Touba et Mbacké : 943 individus interpellés, 126 véhicules mis en fourrière et 354 motos immobilisées (police)

La police a encore sévi à Touba et à Mbacké dans le cadre des opérations ‘’Sam souniou Karangué 03’’ durant le mois de juillet dernier. Selon des informations parvenues à Seneweb, 943 personnes ont été mises aux arrêts pour diverses infractions dont 511 pour non-port obligatoire de masque.La chasse aux délinquants a permis aux policiers des deux communes voisines de saisir 2833 pièces, d’immobiliser 354 motos et de mettre en fourrière 126 véhicules.A noter que le directeur de la sécurité publique y a lancé les opérations ‘’Sam souniou Karangué‘’ en fin janvier dernier face à la série de braquages et de cambriolages qui hantaient le sommeil des populations de Touba et Mbacké. Et la police avait finalement maîtrisé la situation en un mois.