Touba : Inauguration de l’agence KIRENE avec Orange

Ce Mardi 31 Janvier 2023, s’est tenue l’inauguration de l’agence KIRENE avec Orange à Touba. Cette inauguration dans la ville Sainte a été l’occasion pour la Direction de KIRENE avec Orange de rappeler son engagement de proximité et solidarité auprès des populations sénégalaises ; une cérémonie de coupure du ruban, précédée par les bénédictions de l’Imam et sous la bienveillance du chef de quartier.





A travers l’ouverture de cette coquette agence avec son allure inspirée du mode de vie de ses habitants, KIRENE avec Orange a tenu à rendre hommage aux populations de Touba. Elle souhaite renforcer sa présence auprès de ses clients et leur ouvrir l’accès aux différents services et assistance mobile, internet et mobile money de la marque qui sont désormais disponibles près de chez eux.