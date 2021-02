Touba : L'Asp arrêté pour racket, placé sous mandat de dépôt

L'agent de sécurité de proximité (Asp), A.Ndiaye, va passer sa première nuit à la prison centrale de Diourbel. Selon des sources de Seneweb, l'homme déféré ce mercredi au tribunal de grande instance de Diourbel pour extorsion de fonds et usurpation d'identité, a été placé sous mandat de dépôt.



Le monogame père de deux enfants est un ancien militaire de la classe 20/01 selon nos sources. Il est passé aux aveux lors de l'enquête préliminaire de la police de Gouye Mbinde à Touba.



<<J'étais en faction sur la route pendant mes heures creuses pour avoir de quoi nourrir ma famille résidant à Ndindy (une localité de Touba). Je peine à joindre les deux bouts >>, a-t-il indiqué lors de son interrogatoire.



L'Asp a aussi expliqué son modus operandi devant les enquêteurs.



<<Je demandais aux chauffeurs de s'arrêter, avant de leur demander le prix du thé. J'étais en tenue et je me faisais passer pour un Asp en service au poste de police de Gouye Mbinde >>, a-t-il avoué.