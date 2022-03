Touba : L'association And Samm Jikko Yi vilipendée auprès de Serigne Mountakha

Le Collectif des chargés de mission à la présidence de la République fait un marquage à la culotte à l'association And Samm Jikko Yi, qui mène un farouche combat pour la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal. Ces chargés de mission au palais ont entamé une série de visites auprès des foyers religieux, pour prendre la défense du président Macky Sall.



Ainsi, ces républicains ont été reçus ce jeudi par le khalife général des mourides à son domicile situé au quartier Darou Miname. L'occasion a été saisie par le collectif des chargés de mission pour vilipender les membres de l'association And Samm Jikko Yi auprès de Serigne Mountakha Mbacké.



"Nous avons pour mission d'aller vers les chefs religieux pour dénoncer les contrevérités qui sont en train d'être véhiculées par l'association And Samm Jikko Yi. Les membres de ce collectif sont en train de dire partout que le président Macky Sall et son gouvernement sont sur le pied d'instaurer l'homosexualité au Sénégal, alors que c'est tout faux", a déclaré Amadou Niang, chargé de mission à la présidence.



Face à la presse, à l'issue de leur audience avec le patriarche de Darou Miname, ces hôtes de Touba vont, disent-ils, poursuivre Babacar Mboup et And Samm Jikko Yi partout pour mettre à nu leurs "calomnies".



"En tant que citoyens, nous ne laisserons pas ces propos infondés prospérer. Nous irons également partout au Sénégal dénoncer la campagne de diabolisation orchestrée par And Samm Jikko Yi", a-t-il expliqué l'objectif de leur mission.



Emboîtant le pas à son collègue Amadou Niang, le maire de Keur Maba Diakhou, Abdou Ndiaye, a porté de graves accusations contre le collectif And Samm Jikko Yi. "Nous savons que les membres de ce collectif sont financés par des lobbies homosexuels, des ONG, des salafistes, des associations occultes en vue de discréditer le gouvernement du Sénégal. Ils ne peuvent pas dénigrer le président Macky Sall à travers des réalisations, le fonctionnement du pays. Ces derniers sont des opposants, des politiciens déguisés", a déballé le chargé de mission Abdou Ndiaye devant ses collègues dont Serigne Djily Mbacké de Darou Mousty, Momar Diagne et Libasse Bass.