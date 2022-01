Touba : La BR fait tomber un escroc qui tentait d'écouler 270 000 francs en faux billets

La Brigade de Recherches (BR) de Touba a mis fin aux agissements d'un escroc. En effet, B.D se disant commerçant, est tombé dans les filets des hommes du Major Goudiaby, au quartier Madyana.



Selon des informations de Seneweb, l'homme officiant au marché Ockass était porteur de 270 000 francs en faux billets de banque lors de son arrestation.



D'après nos sources, le modus operandi de ce faussaire consistait à s'introduire dans une boutique en vue de simuler l'achat d'un produit d'une valeur de 500 francs moyennant un faux billet de 5000 ou 10.000 francs. Ainsi le boutiquier va lui rendre 4500 ou 9500 francs cfa (authentiques).



Mais puisque chaque chose en son temps, l'escroc B.D a été cravaté nuitamment par les gendarmes de la BR de Touba.



Soumis à un Interrogatoire serré, le faussaire a tenté de faire croire aux enquêteurs qu'il avait ramassé quelque part la sacoche contenant lesdits billets non authentiques selon des sources de Seneweb.



Poursuivi pour détention et mis en circulation de faux billets de banque et escroquerie, le soi-disant commerçant B.D a été présenté hier vendredi au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel.