Touba : La gendarmerie livre les détails de l’arrestation de Pape Mamadou Seck

Du nouveau dans l'affaire Pape Mamadou Seck du nom de ce détenu qui s'était évadé du pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. Selon un communiqué de la gendarmerie nationale transmis à Seneweb, le fugitif a été localisé puis arrêté au domicile de son marabout situé à Darou Karim, une localité de Touba.



Seneweb vous livre intégralement le communiqué de la gendarmerie nationale:



"La Gendarmerie nationale vient de mettre fin à la cavale de Pape Mamadou Seck, détenu qui s'était échappé du Pavillon Spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec dans la nuit du 09 au 10 juillet 2022. L'arrestation a été facilitée par l'appui des services techniques de l'Etat.



Arrêté dans le cadre de l'enquête sur la force spéciale en compagnie de dix (10) autres individus suite aux manifestations du mois de juin 2022, Pape Mamadou Seck avait été mis sous mandat de dépôt à la Maison d'Arrêt de Rebeus puis transféré au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec d'où il s'est évadé.



Les investigations effectuées dans le cadre de l'exécution de l'avis de recherche et d'arrestation de la Direction de l'Administration Pénitentiaire ont permis de le localiser et de l'appréhender dans la matinée du 24 juillet 2022 au village de Darou Karim dans le département de Mbacke, au domicile de son marabout.



Il a été aussitôt conduit à la Maison d'Arrêt de Rebeus et mis à la disposition de l'Administration Pénitentiaire" renseigne la note.