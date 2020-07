Touba : «Dawul Xaré», présumé meurtrier d’un charretier, fait de glaçantes révélations

Abdoulaye Diouf alias «Dawul Xaré» risque gros. Agé de 20 ans, il a été déféré, hier, au tribunal de Diourbel pour meurtre. Le journal Source A, qui relate cette rocambolesque affaire dans sa livraison de ce samedi, renseigne que le tueur du charretier Baye Saliou Mboup dit Baye Zale a fait des confidences terribles devant les enquêteurs du Commissariat spécial de Touba.





«J’étais tranquille, dans mon coin et un passant m’a traité de voyou. Je lui ai demandé de ne plus me dire cela. Mais, Baye Saliou Mboup m’a fait savoir que l’homme plaisantait, tout simplement, avec moi. Sur ce, je lui ai rétorqué que si tu me le dis, toi-même, nous allons en découvre. C’est sur ces entrefaites que nous nous sommes disputés avant de nous battre. Ainsi, Baye Zale m’a dominé, en m’infligeant un violent coup de poing sur mon œil. Ensuite, on nous a séparé», a-t-il dit.