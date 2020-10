Touba : Le Centre intégré de valorisation des déchets sera livré d'ici 2021(Abdou Karim Fofana)

Une bonne nouvelle pour la population de Touba ! Le Centre intégré de valorisation des déchets sera inauguré d'ici 2021. L'annonce a été faite à Touba ce samedi par le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique.





Abdou Karim Fofana était dans la ville sainte pour constater le dispositif mis en place par son équipe dans le cadre des préparatifs du grand magal.





Face à la presse,le ministre est revenu sur les moyens logistiques déployés cette année dans la capitale du mouridisme.





<<Nous sommes avec l'Unité de coordination des déchets (UCG) et la Direction Générale du cadre de vie et de l'Hygiène publique sur instruction du président de la République pour l'état de fonctionnement du dispositif. Nous avons décidé pour la première fois de mettre un dispositif assez avancé à la matière >>, a-t-il détaillé, non sans lister les innovations de l'édition de 2020.

<< Il y a 50 bacs à ordures qui sont disposés à la grande Mosquée et 50 autres installés sur le boulevard de 28. Mais les PRN (Points de Regroupement Normalisés) sont les grandes innovations de cette année. Nous en avons mis 05 à Touba pour la première fois, sur des zones où il avait des dépôts sauvages>>, a déclaré Abdou Karim Fofana.