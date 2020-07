Touba : Le commandant du poste de police de Gouye Mbinde victime d'un cambriolage

Le véhicule d’un commandant de police a été cambriolé, nuitamment, à Touba. «SourceA», qui donne l’information, précise que le ou les cambrioleurs ont emporté la rondelette somme de 375 000 F Cfa. Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi au dimanche, entre 2 h et 4 h du matin.Le commandant du corps urbain du poste de police de Gouye Mbinde était rentré chez lui, ce jour-là, vers 2 h du matin. Ainsi, il a stationné son véhicule devant son domicile. Mais un ou des individus, non encore identifiés, en ont profité pour dévaliser la voiture du commandant Diakhaté.«La vitre de la porte arrière droite a été défoncée», a confié à notre confrère un interlocuteur. Selon lui, la police est actuellement aux trousses du ou des mis en cause, dans cette affaire assez insolite.