Touba : le domicile de Aly Ngouille Ndiaye vandalisé

Des manifestants non encore identifiés ont attaqué le domicile du ministre de l'Agriculture Aly Ngouille Ndiaye sis à Touba et situé près de l'héliport. Ils ont mis le feu dans la maison du ministre et incendié un véhicule stationné devant la maison.





Alertés, les sapeurs pompiers de Touba se sont transportés sur les lieux pour éteindre le feu.





Selon notre source, les manifestants ont emporté avec eux tout le matériel trouvé dans la maison d'Aly Ngouille Ndiaye.