Touba : Le film de l’accident d'une voiture de la police qui a coûté la vie à un detenu

L’Observateur rejoue, dans sa parution de ce samedi, le film de l’accident d'une voiture de la police, survenu hier à Touba, qui a coûté la vie à un détenu.Il est 10h 05mn, lorsqu’une fourgonnette de la police de Ndamatou, qui avait à son bord quatre agents (3 policiers et 1 Asp), et 10 prisonniers, déboule sur la Corniche de Touba.En partance pour Mbacké, puis Diourbel, la voiture roulait à vive allure. Le conducteur manœuvre, dépasse un véhicule et voit surgir une autre voiture venant en sens inverse.D’un coup brusque de volant, le chauffeur l’évite, mais perd la maîtrise de la fourgonnette qui change de trajectoire avant de percuter violemment un arbre.Les dix détenus menottés à l’arrière du véhicule et les deux agents qui les surveillaient se sont retrouvés avec des blessures béantes.Parmi les blessés, le détenu âgé de 68 ans rend l’âme sur le coup. Projeté sur la chaussée, il subira un choc frontal, avant d’être traîné sur plusieurs mètres dans une mare d’eau de pluie.Menotté, il n’a pu se sortir la tête de l’eau boueuse et périt atrocement avant l’arrivée des secours.