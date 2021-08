Touba : Le taximan agresse et tente de violer nuitamment sa cliente dans la brousse

Une scène incroyable, mais vraie, s'est passée nuitamment à Touba. En provenance de Diourbel, une dame mariée a embarqué vers 20 heures à bord d’un taxi, au niveau de la gare routière de la ville sainte, pour rentrer au quartier Sam. Mais le chauffeur a transporté finalement sa cliente A. Mbaye dans la brousse avant de simuler une panne.



Profitant de cette situation, F. Guèye âgé de 22 ans a arraché le téléphone portable de la passagère avant de l'inviter à une partie de jambe en l'air. Mais la dame mariée a refusé catégoriquement cette proposition indécente.



Tenant coûte que coûte à satisfaire sa libido, le chauffeur exercera des violences physiques sur A. Mbaye en vue de la contraindre à coucher avec lui. Mais la dame n'a pas facilité la tâche à cet agresseur. Au cours de leur rude bagarre, le taximan a infligé un violent coup de bâton à sa cliente, qui l'a blessé au niveau du visage.



Ayant pris peur, le chauffeur a finalement transporté la victime à son domicile situé au quartier Sam de Touba, vers minuit. Après ses premiers soins à l'hôpital, munie d'un certificat médical attestant une ITT de 10 jours, la dame a déposé une plainte contre son bourreau à la Brigade de Recherches (BR) de Touba.



Selon des informations de Seneweb, les gendarmes ont parvenu à identifier le taximan. Ainsi F. Guèye a été arrêté entre Mbacké et Touba par les hommes du commandant Mamadou Diagne. L'agresseur a été placé en garde-à-vue pour tentative de viol, vol commis la nuit avec violence ; coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de 10 jours.



Entendu dans le cadre de l'enquête, le chauffeur de taxi a tenté en premier temps de nier les faits. Mais il a été perdu par le téléphone portable de la plaignante, qui a été retrouvé par devers-lui d'après nos sources. Ainsi, le récidiviste connu des fichiers de la BR de Touba, s'est finalement mis à table.



Déféré au tribunal de grande instance de Diourbel pour tentative de viol, vol commis la nuit avec violence ; coups et blessures volontaires, F.Guèye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Il séjourne actuellement à la prison centrale de cette localité.