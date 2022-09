Touba : les quatre points cardinaux des réalisations de l’Etat

Aux plans de la gestion des inondations, de l’approvisionnement en eau, de la santé et des infrastructures, le gouvernement a permis à la Ville sainte d’effectuer un bond en avant. Le point par secteur.



Le Président Macky Sall est attendu ce samedi à Touba. Le chef de l’Etat effectuera sa traditionnelle visite dans la Ville sainte en prélude au Magal prévu jeudi prochain. Il sera reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Les préparatifs de l’événement seront sûrement au menu des échanges entre le guide religieux et le président de la République. Macky Sall profitera sûrement de l’occasion pour mesurer l’impact des réalisations de son gouvernement dans la cité religieuse aux plans de la gestion des inondations, de l’approvisionnement en eau, de la santé et des infrastructures.



Inondations





Les deux principaux problèmes identifiés par le Comité d’organisation du Magal de Touba, sont l’hydraulique et l’assainissement. C’est Cheikh Abdou Ahad Mbacké dudit Comité qui le précise dans un entretien avec L’Observateur.





Si ce dernier évoque la question de l’assainissement, il pense aux inondations. Certains quartiers de la Ville sainte sont toujours sous les eaux, mais l’impact des eaux de pluie est moins marqué par rapport à l’année prochaine. «Nous reconnaissons que les inondations de cette année sont loin d’égaler celles de l’année passée en termes d’ampleur et de dégâts», précise Cheikh Abdou Ahad Mbacké.





Ce dernier ajoute : «Il faut signaler que ce sont les investissements de l’Etat qui ont engendré un léger mieux dans le vécu de ces populations dont certaines n’ont pas besoin d’être relogées.»





En attendant la mise en œuvre complète du Plan directeur d’assainissement (PDA) de Touba d’un montant de 170 milliards de francs CFA, présenté comme la solution définitive, le gouvernement multiplie les solutions d’urgence.





Le bassin de Keur Niang a été sécurisé depuis l’année dernière. Des tuyaux sont en train d’être posés dans les différents quartiers inondés pour un pompage de l’eau vers le bassin de Keur Kaab.





Ce dispositif sera renforcé durant le Magal par 24 camions hydro-cureurs pour soulager les points qui ne dispose pas d’exutoires. Parallèlement, l’ONAS mobilisera 50 autres camions pour la vidange des fosses septiques.



Approvisionnement en eau





L’autre problème soulevé par Cheikh Abdou Ahad Mbacké est l’approvisionnement en eau, surtout durant le Magal. A ce niveau aussi, les efforts du gouvernement ont permis un léger mieux.





L’Etat a rajouté quatre forages, à Matlaboul Fawzeyni, Boborel, Ngabou et Darou Khoudoss. Cela fait une capacité de production supplémentaire de 14 000 m3 par heure. Lesquels s’ajoutent aux 125 000 m3/h déjà disponibles. Ainsi, Touba va produire 140 millions de litres d’eau par jour.





Ce n’est pas tout. Durant le Magal, des camions-citernes feront le tour de la cité religieuse pour approvisionner les quartiers, surtout les principaux sites d’accueil des pèlerins.



Santé





Au plan des infrastructures de santé, Touba est au centre des préoccupations du gouvernement. En 2019 et 2021, l’Etat a investi près de 50 milliards dans ce domaine. Il y a un an, le Président Macky Sall a inauguré l’hôpital Ahmadoul Khadim. Cet établissement de santé flambant neuf a coûté 40 milliards de francs CFA. Il est de niveau 3 avec une capacité de 300 lits. Il a été réalisé en même temps que ceux de Sédhiou, Kédougou et Kaffrine.





Deux ans plus tôt, l’Etat a réhabilité l’hôpital Matlaboul Fawzeyni pour 6,8 milliards de francs CFA. Les travaux ont été financés grâce au Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS). L’établissement de santé comporte désormais un nouveau bâtiment R+5 et son plateau technique a été considérablement relevé.



Infrastructures





Inaugurée en 2018, l’autoroute Ila Touba est la réalisation phare pour la Ville sainte en matière d’infrastructures routières. Longue de 113 kilomètres, elle a un fort impact économique et social.