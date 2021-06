Touba: Pour des arriérés de location, un sexagénaire asperge d'acide son colocataire

L'irréparable a été évité de justesse à Touba où un bijoutier a aspergé d'acide son colocataire. Ce dernier a été grièvement blessé au niveau de la poitrine et du visage, a appris de Seneweb.







Muni d'un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 15 jours, la victime, tailleur de son état a déposé une plainte contre le sexagénaire. Ce dernier a été arrêté et déféré au tribunal de Mbacké pour coups et blessures volontaires. Jugé, ce dernier a été condamné à 06 mois de prison ferme et il devra verser à la partie civile le montant de 200.000 francs.

Selon des informations de Seneweb, le vieil homme bijoutier de son état avait sous-loué deux chambres à la victime. Ainsi, le tailleur lui devrait des arriérés de location. Et A.B.Wagne a décidé d'expulser son colocataire. Malheureusement leur dispute a viré au vinaigre.