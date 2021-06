Touba : Pour ne pas payer de loyer, une sexagénaire et sa fille recrutent des tueurs

Pour ne pas payer de loyer, une vieille dame de 65 ans et sa fille de 20 ans ont failli abréger la vie de leur bailleur. Selon «Source A», la sexagénaire devait la somme cumulée de 1 440 500 F Cfa à son logeur.



En réalité, les deux femmes ont recruté des hommes de main pour mettre fin aux jours de Moussa Ngom, le bailleur. Mais leur plan a foiré, car elles ont été dénoncées au commissariat spécial de Touba.



Retour sur les faits. La voyante N. F. et sa fille N. K. S. avaient, dans un premier temps, recruté deux gros bras qui devaient faire peur à Moussa Ngom, en se pointant à son domicile pendant la nuit. Ce qui n’a pas suffi.



Elles sont alors engagées deux autres gars pour mettre fin aux jours du bailleur.



Ainsi, cette sexagénaire avait donné une avance de 30 000 F à l’un des «tueurs» et sa fille a promis de passer une nuit avec l’autre, si toutefois ils menaient à bien leur mission.



Sur instruction de la mère et de sa fille, ces hommes devaient s’armer et attendre le moment propice pour passer à l’acte.



Cependant, l’un des hommes s’est désisté au dernier moment. Le bailleur, averti du plan machiavélique de ses locataires, porte plainte.



«Une dame et sa femme sont en train de planifier ma mort, depuis que j’ai menacé de les traduire en justice. Car elles me doivent des arriérés de loyer de 1 440 500 F Cfa», pouvait-on lire dans sa plainte déposée au commissariat de police. Les policiers ne tardent pas à convoquer les ex-futurs bourreaux du bailleur.



Face aux enquêteurs, ces derniers ont enfoncé les commanditaires. «N. F. et N. K. S. nous avaient donné comme mission d’acheter des armes blanches (couteau et coupe-coupe) et d’attendre la nuit pour passer à l’acte», déclarent-ils.



Pour ferrer les dames, la police a procédé à un enregistrement sonore ou l’un des hommes devait joindre la sexagénaire au téléphone en lui demandant 1 000 F pour l’achat d’un couteau neuf.



Ainsi, un rendez-vous leur est fixé aux environs de 19 h devant le domicile de Moussa Ngom. «Armez-vous de couteau et de coupe-coupe, avant de venir nuitamment dans la maison. Il faut frapper au portail, dès votre arrivée et Moussa Ngom va sortir pour s’enquérir de la situation. De ce fait, vous passez à l’acte dès qu’il ouvre la porte de la maison…». Telle était la consigne donnée par la dame aux hommes dans l’enregistrement sonore.



Conduits sur les lieux par les deux hommes, les policiers ont procédé à l’arrestation de la voyante et de sa fille, dès leur arrivée dans la maison.



Au commissariat spécial de Touba, la voyante a tenté de nier les faits avant de passer aux aveux, suite à l’enregistrement sonore détenu par les enquêteurs.



Quant à la fille, elle a dit, pour se défendre : «Moussa Ngom insultait ma mère devant moi. Ainsi, je voulais lui faire peur tout simplement.»



Au terme de l’enquête préliminaire, la voyante et sa fille ont été déférées lundi dernier au parquet de Diourbel pour tentative de meurtre.