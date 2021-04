Touba : Pour une somme de 5600 frs, un Malien "envoie" un Gambien en prison

La concurrence déloyale entre deux boutiquiers a failli virer au drame à Touba ! Un ressortissant gambien et son voisin malien tiennent respectivement leur commerce au quartier Darou Marnane plus précisément au niveau de l'ancienne gare routière.Mais les deux belligérants se regardaient en chiens de faïence. Chacun d'eux rivalise pour avoir plus de clients. Le Gambien, lui, était armé parfois de couteau. Pour solder ses comptes avec M. Gaye, le Malien A. Cissé l'avait traîné à la police pour dommages causés aux biens d'autrui et violences et voie de fait. L'auteur de la plainte avait déclaré que son voisin boutiquier a détruit nuitamment ses 20 sachets d'eau selon des sources de Seneweb. Le plaignant lui réclamait un montant de 5600 F Cfa équivalent au prix des 20 sachets.Mais le ressortissant gambien a nié en bloc les faits lors de son interrogatoire. Gaye s'est lavé à grande eau en accusant Cissé de vouloir solder ses comptes avec lui.Déféré au tribunal d'instance de Mbacké, Gaye âgé de 31 ans a été placé sous mandat de dépôt à la prison de la localité. Finalement, il a été relaxé au bénéfice du doute lors de son procès. La partie civile qui réclamait la somme de 5600 F a été déboutée aussi par le tribunal de Mbacké.