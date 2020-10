Touba: Rawdu Rayahin condamne les caricatures et appelle Macron à...

Touba ne lâche pas Emmanuel Macron suite à ses propos outrageants à l'encontre de la oummah islamique. Après la cinglante réplique de l'association Xudamoul Xadim, le cercle d'intellectuels mourides regroupés au sein de Rawdu Rayahin a embouché la même trompette.Dans un communiqué parvenu à Seneweb,Serigne Amadou Mbacké Badawi fils de Serigne Fallou Mbacké et ses collègues ont condamné fermement les caricatures du prophète Mouhamed (psl).< >, lit-on dans le document.La structure qui s'occupe de recherche et d'études scientifiques dans le mouridisme a dénoncé vigoureusement la position de Macron. Ainsi, Rawdu Rayahin a invité le président français et la société occidentale, au respect des croyances des musulmans et de leurs symboles religieux.Selon des sources de Seneweb, le porte-parole du khalife général des mourides pourrait se prononcer sur l'affaire qui suscite l'ire des musulmans.