Touba: Un Asp arrêté pour racket sur des conducteurs

Accusé de racket sur des transporteurs, un agent de sécurité de proximité (Asp) a été arrêté à Touba et placé en garde-à-vue à la police de Gouye Mbinde. Selon des informations de Seneweb, le mis en cause travaille dans la département de Linguère. Mais il prétendait être en service au poste de police de Gouye Mbinde pour racketter des conducteurs de véhicules à Touba.L'homme a passé hier sa deuxième nuit de garde-à-vue à la police et risque d'être radié définitivement selon nos informations.