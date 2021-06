Touba : Un bébé retrouvé mort dans un bassin

Un enfant âgé d’un an a été retrouvé mort dans le bassin de leur domicile au quartier «Gouy you Sew» de Touba. C’est ce lundi, vers 17 heures, que les sapeurs-pompiers de la cité religieuse ont été alertés à propos de ce drame.



Arrivés sur les lieux, rapporte le quotidien L’AS dans sa parution du jour, les soldats du feu ont constaté que le bébé est mort noyé. Mise en parfum, la police est allée dans la maison pour constater le décès.



Pour le moment, aucun suspect n’est arrêté mais la thèse de la négligence des parents est privilégiée. Une enquête est ouverte et le corps sans vie est actuellement à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni.