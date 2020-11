Touba : Un chef religieux "terroriste" arrêté

S. S. D., un redoutable présumé chef religieux terroriste âgé de 31 ans, a été arrêté par la police de Touba.





Interpellé dans la nuit du mardi au mercredi dernier, il sera transféré lundi prochain à Dakar.





Le "terroriste", qui est passé aux aveux, a confié aux enquêteurs qu’il a été recruté dans un groupe terroriste en Lybie.





«J’ai appris plusieurs techniques de guerre à Saba et je me suis rendu, par la suite, à Tripoli en 2015. J’ai connu des armées terroristes dont l’État islamique, les Frères musulmans et Al Qaïda», a-t-il ajouté.