Touba : Un commerçant et un maître coranique mouillés dans un trafic de faux billets

Trafic de faux Billets à Touba

Une somme de 1.415.000 francs en billets noirs a été saisie par les éléments du commissariat divisionnaire à Touba. Le chef de gang, I. Dieng alias Général et ses complices sont mis en cause dans cette affaire de trafic de faux billets.





Selon des révélations faites dans le journal « Source A », I. Dieng, fils du délégué du marché « Ockass », le commerçant F. Thioune et le maître coranique A. Kane s’organisaient très bien. Après une enquête, ces faussaires ont été sur la piste des agents du commissariat de Touba. Ainsi, pour tendre un piège à ces derniers, ils ont lancé une commande de 5 millions frs à A. Kane. Espérant avoir affaire à des clients, ce dernier a fait venir F. Thioune qui devait remettre 1.415.000 en contrepartie de 500.000 f en billets authentiques.





Sur ces entrefaites, F. Thioune a été arrêté. Cuisiné par les enquêteurs, il a dénoncé le maître coranique. Ayant reçu l’autorisation des enquêteurs, il joint A. Kane au téléphone et celui-ci d’affirmer que le deal a foiré, avant d’éteindre son téléphone. Pour ne payer tous les pots cassés, il enfonce son chef de gang, I. Dieng.





Par conséquent, tous les deux ont été déférés vendredi dernier au tribunal de grande instance de Diourbel. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de faux billets de banque et contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et détention et mise en circulation en bande organisée de faux billets de banque.