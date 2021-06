Touba : Un décorateur de bache sodomisait des talibés moyennant 500 Fcfa

Une grave affaire de relation contre nature secoue Touba. C.D.D., 35 ans, décorateur de bâche, proposait à deux talibés, âgés respectivement de 12 ans et 13 ans. 500 Fcfa pour coucher avec eux.



D’après Source A, le prédateur, marié et père de deux enfants, les entraînait dans un bâtiment en construction pour les sodomiser.



Il a été déféré, jeudi dernier, pour détournement de mineur, pédophilie et incitation à la débauche par acte contre nature.