Touba : Un présumé homosexuel drague un homme et se fait arrêter

Mordu à l'hameçon, un présumé homosexuel a été arrêté hier à Touba selon des sources de Seneweb. En effet, les éléments du dahira Xudamul Xadim ont exploité un renseignement faisant état de la présence d'un présumé gay au niveau de la ville sainte avant de mettre la main sur M.D.



Tout a commencé lorsqu'un homme est entré en contact avec le mis en cause. Et ce dernier a proposé, à son interlocuteur, d'entretenir des rapports sexuels avec lui.



Également, le présumé homosexuel lui aurait envoyé des messages salaces (audio et vidéos) d'après des confidences faites à Seneweb.



Munis de ces informations, les éléments de la "deuxième police religieuse" de Touba (Xudamul Xadim) ont fixé un rendez-vous à M.D. Croyant avoir affaire à l'homme qu'il draguait au bout du fil, le présumé homosexuel s'est présenté dans une pharmacie pour acheter un lubrifiant.



Mais mal lui en a pris parce qu'il a été mis aux arrêts sur place par les éléments dudit dahira. Ainsi, l'homme domicilié à Passy et officiant à Touba, a reconnu sans ambages les faits.



Finalement, M.D a été conduit au Commissariat spécial de Touba. Avant d'être éconduit du périmètre de la capitale du mouridisme d'après des sources de Seneweb.