Touba : Un présumé homosexuel piégé et arrêté

Un présumé homosexuel est actuellement en garde-à-vue au commissariat spécial de Touba. L'homme a été arrêté hier par les éléments du dahira Xudamul Xadim.Exploitant une information relative à la présence d'un supposé homosexuel au niveau d'un célèbre quartier de Touba, Modou Diop Diaobé et ses collègues ont pris contact avec le suspect pour le piéger d'après des sources de Seneweb.Le mis en cause aurait proposé à son interlocuteur des actes contre nature. En possession des vidéos et des audio compromettants du présumé homosexuel, les membres du comité de veille et d'alerte du dahira Xudamul Xadim ont interpellé le suspect. Il a été mis à la disposition des policiers du commissariat spécial de Touba selon Modou Diop Diaobé.