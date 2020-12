Touba : Un quinquagénaire surpris chez lui avec 685 grammes de cannabis

Se disant mécanicien, A. Sow est actuellement en détention à la prison centrale de Diourbel. Selon des informations de Seneweb, l'homme âgé de 56 ans a été surpris chez lui à Touba par les policiers du commissariat spécial. Le présumé dealer a été cueilli devant son épouse et ses enfants.Une perquisition menée dans la concession a permis aux hommes du commissaire Sarr d'y découvrir 685 grammes de chanvre indien. La drogue saisie a été dissimulée dans la paille selon certaines indiscrétions.Interrogé sur la provenance du produit, le présumé dealer a avoué qu'il se ravitaillait à Ndindy, une localité de Touba.Exploitant une autre information faisant l'objet d'un commerce illicite de la drogue, les policiers ont interpellé à Darou Rahmane un apprenti-chauffeur en possession de 26 cornets de chanvre indien. S. Ngom a reconnu les faits de détention et trafic de drogue.Les deux présumés trafiquants ont été déférés pour détention et trafic de chanvre indien.