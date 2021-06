Touba : Un réseau de prostitution démantelé, 5 personnes envoyées en prison

Une affaire de prostitution secoue Touba. En effet, un réseau de prostitution a été démantelé dans la ville sainte par les policiers de Gouye Mbinde. Les limiers ont procédé à l'arrestation d'un homme et de quatre femmes dont une mariée.





Selon le quotidien "Source A" qui donne l'information, plusieurs préservatifs ont été découverts dans leur appartement, lors de la perquisition.





Après que l'un de ses clients, dénommé M. Thiam, lui a volé de l'argent, après une séance de jambes en l'air, la dame mariée, N. Guèye, a sollicité l'intervention des policiers de Gouye Mbinde. Avant de déposer une plainte contre son client. Malheureusement pour le réseau, cette plainte a ébruité l'affaire.





En effet, N. Guèye n'était pas inscrite au fichier sanitaire et social, d'après ses aveux. Selon la dame mariée, c'est la cheffe du réseau, Y. Sall, qui l'a initiée à la prostitution. Au cours de l'interrogatoire des éléments du poste de Gouye Mbinde, N. Guèye a également cité deux autres membres de la bande qui ont été arrêtés ainsi que leur cheffe.





Les quatre femmes ont été placées en garde à vue pour proxénétisme et non-inscription au fichier sanitaire. Pressées de questions, ces dernières dévoilent les profils de leurs clients. Ainsi, les policiers ont effectué une descente au niveau de l'appartement servant lieu de rencontres avec leurs clients où ils ont découvert des préservatifs déjà utilisés, des préservatifs non encore utilisés, des mouchoirs usagés et d'autres non-usagés.





Les préservatifs ont été gardés dans plusieurs sachets. Le produit saisi a été scellé et transmis au parquet de Diourbel, tout comme les quatre prostituées arrêtées.





Déférées vendredi dernier, les quatre dames ont été placées sous mandat de dépôt à la prison centrale du Baol.