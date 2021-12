Touba: Une nappe d’eau souterraine de 0,5 à 5 mètres menace la Grande mosquée et ses environs

Une nappe souterraine menace la Grande Mosquée de Touba

C’est un problème de sécurité publique qui se pose dans la ville sainte de Touba où une nappe d’eau souterraine de 0,5 à 5 mètres menacerait la Grande mosquée et ses environs. L’information est donnée par le ministre de l’eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam lors du vote du budget de son département, ce mercredi à l’assemblée nationale.





« La nappe affleure autour de la Grande Mosquée de Touba. Le 19 mai 2021, j’ai dépêché une équipe sur les lieux et les supinations faisaient état de fuites d’eau. J’ai alors demandé des études sérieuses pour en avoir le cœur net. J’ai alors dépêché une seconde équipe composée de la Sen’Eau, de l’Ofor, la Sones, l’Onas et d’autres directions, ils sont partis avec leurs équipements. Ils ont fait des écoutes et des sondages et se sont rendus compte la zone en question était une cuvette argileuse qui a été remblayé pour usage d’habitations », a soutenu le ministre à l’assemblée.

Il ajoute: « avec le retour de la pluviométrie ce lac s’est reconstitué et il y a une nappe souterraine d’une hauteur comprise entre 0,5 et 5 mètres sur 30 hectares à peu près. On a même écrit au ministère de l’intérieur afin que la direction de la protection civile se rende sur les lieux parce qu’il y a des maisons qui risquent de s’effondrer ».